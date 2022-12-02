Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı! Ekipler çürümeye yüz tutmuş erkek cesediyle karşılaştı

Şanlıurfa’da gelen kötü kokular üzerine bir eve giren polis ekipleri, çürümeye yüz tutmuş erkek cesediyle karşılaştı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Asya Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki bir evden kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapıyı açan ekipler, çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesediyle karşılaştı. Üzerinden yabancı uyruklu Abdulrezzak Halaf adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.