Haberler Yaşam Videoları Koronavirüse yakalandığı sanıldı! 64 yaşındaki Tevhide Özkaya'nın kalbinde kalbinin yarısı büyüklüğünde nadir görülen tümör tespit edildi

Koronavirüse yakalandığı sanıldı! 64 yaşındaki Tevhide Özkaya'nın kalbinde kalbinin yarısı büyüklüğünde nadir görülen tümör tespit edildi

Koronavirüse yakalandığı sanıldı! 64 yaşındaki Tevhide Özkaya'nın kalbinde kalbinin yarısı büyüklüğünde nadir görülen tümör tespit edildi
11.10.2021 11:28
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Giresun'da yaşayan 64 yaşındaki Tevhide Özkaya'nın geçtiğimiz yıl başlayan halsizlik şikayeti koronavirüs şüphesiyle araştırıldı. Aylarca süren şikayetlerin nedeni bulunamadı. Kanser ihtimali ile yapılan tetkiklerden de sonuç çıkmadı. Kızı ve damadı da doktor olan Özkaya'nın, Giresun'da nedeni bulunamayan hastalığının teşhisi, yaklaşık bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kondu. Kalbinde, kalbinin yarısı büyüklüğünde nadir görülen bir tümör vardı. Ancak bu sefer de ameliyat öncesi yapılan Kovid PCR testi pozitif çıktı. Onu da atlatan Özkaya'nın ameliyatını 1 hafta sonra acilen gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Koray Ak, "Bu büyüklükteki bir tümörle bu kadar uzun süre hayatta kalabilmesi mucize" dedi.

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