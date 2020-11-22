Koronavirüs tedbirleri kapsamında masa ve sandalyelerin kaldırıldığı AVM'de yerde yemek yediler!

İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanlar, yere oturarak yedi. O anlar kameralara yansıdı.

İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanlar, yere oturarak yedi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GENELGE YAYINLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılırken, paket servis ya da 'gel- al' hizmetine geçildi.