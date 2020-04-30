Koronavirüs sonrası otobüs bilet fiyatları tavan yaptı! Yüzde 1150 artış!

30.04.2020 13:00

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan seyahat kısıtlaması kararının ardından otobüs fiyatları tavan yaptı. 1 ay önce 20 TL olan Rize-Trabzon otobüs bileti fiyatları Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahatlere kısıtlama gelince 250 TL'ye yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsün Türkiye'de de görülmemesinin ardından alınan tedbirler kapsamında Otobüslerde seyahatlere kısıtlama getirildi. Bu kısıtlama çerçevesinde otobüslerde yan yana oturulamayacak olduğundan 2 koltuk 1 kişiye satılmaya başlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler öncesinde Rize'den Ankara'ya 110 lira olan otobüs bileti 250 liraya ulaşırken, Rize'den İstanbul'a 180 lira olan otobüs bileti ise 280 liraya ulaştı.

Trabzon ile Rize arasındaki otobüs ve seferlerinin kaldırılmasından dolayı işi fırsata çevirmek isteyenler ise internet üzerinden bilet satan siteler oldu. Fırsatçı sitelerde ortalama 80 kilometre olan Trabzon Rize arası seyahat Korona virüs tedbirleri öncesinde 20 lirayken şimdi ise 250 lira oldu.

Rize'de bir otobüs firmasının acente sorumluluğunu yapan Atilla Gündoğdu Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat belgesi olmayana bilet kesmediklerini dile getirerek "Valilikten onay aldıktan sonra seferleri gerçekleştire biliyoruz. Aynı zamanda otogarda hazırda bulunan emniyet güçleri var, onların da kontrolü altında yola çıkma izin belgesi veriliyor. Tabi bu yine 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için geçerli değil. Yani yaş sınırına da takılmayan yolculara izin belgesi veriliyor. Hangi firma ile gideceğine dair bilgiler ve aracın plakası not alınıyor o şekilde herhangi bir sağlık problemi yoksa gidebiliyorlar. Kesinlikle seyahat izin belgesi olmadan ve teyit etmeden bilet kesimi yapmıyoruz. Büyükşehirlerde ise acentelerimiz kapalı olduğundan bilet kesimini internet üzerinden yapıyorlar" dedi.

Fiyat aralığının Korona virüs tedbirlerinden sonra arttığını ve büyükşehirlerde ise acentelerden satış olmadığı için internet üzerinden bilet satıldığını dile getiren Gündoğdu "Bizim fiyatlarımız Rize'den İstanbul'a 280 lira, Rize'den Ankara'ya ise 250 liradır. Ama dediğim gibi Trabzon ve benzeri büyükşehirlerde acentelerimiz kapalı olduğundan biletleri internet üzerinden alıyorlar ve onlara biz müdahil olamıyoruz" şeklinde konuştu.