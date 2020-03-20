Koronavirüs ekmekten ve paradan bulaşır mı? Uzman isim A Haber canlı yayınında uyardı 20.03.2020 15:00

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 200 binden fazla kişiye bulaşan 10 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs (coronavirus) ülkemizde de görülmesiyle birlikte sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Peki, günlük hayatta en fazla tüketimi olan ekmekten koronavirüs bulaşır mı? Virüsün ekmekten bulaşma riski nedir? Virüsün kağıt ve demir paralarla bulaşma ihtimali var mı? tüm bu soruların yanıtı A Haber canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Şener yanıtladı.

Ülkemizde bugün itibariyle koronavirüse bağlı 4 can kaybı yaşanırken 359 kişide de vaka tespit edildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirterek, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 İl Valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıkladı.

KORONAVİRÜS EKMEKTEN BULAŞIR MI?

A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler vatandaşları virüsten nasıl korunması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Alper Şener, koronavirüs (coronavirus) ekmekten bulaşır mı? Virüsün ekmekten bulaşma riski nedir? Kağıt ve demir paralarla bulaşma ihtimali var mı? sorularına yanıt verdi.

PARALARDA VİRÜS RİSK ORANI NEDİR?

Şener; "Ekmeği poşetleme sırasında poşetin içerisine üflenmiyor ve tükürük bulaşmıyorsa, bulaş ihtimali çok yüksek değil. Sonuç itibariyle ekmek solunum yolu enfeksiyonların bulaşı anlamında daha düşük gıdalar arasında yer alıyor. Paralar ise virüsün yayılması açısından dikkat edilmeli. Kağıt paralarda virüsün 3 güne kadar kaldığı tespit edildi. Para alışverişi yapılan bir yerde çalışıyorsanız eldiven kullanmalısınız ve elinizi yüz temasına dikkat etmelisiniz" ifadelerini kullandı.