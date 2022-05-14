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Korkunç kaza kamerada! Yolcu otobüsüyle otomobilin böyle çarpıştı

Korkunç kaza kamerada! Yolcu otobüsüyle otomobilin böyle çarpıştı
14.05.2022 20:21

OTOMATİK OYNAT

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Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Bartın-Amasra karayolunun Arıt Yol kavşağında meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Bartın'dan Amasra yönüne seyir halinde iken sağ şeritten sol şeride geçen otomobil bu sırada aynı istikamette ilerleyen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Otobüsün sürüklediği otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan H.B. hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan H.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Yolcu otobüsünün İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine gittiği öğrenilirken kaza sonrası otobüsteki yolcular başka bir otobüse nakledilerek yolculuklarına devam etti.

O ANLAR KAMERADA
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin aniden şerit değiştirdiği ve otobüsün duramayarak otomobile çarptığı görüldü.

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