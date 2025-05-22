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Körfez’de sessiz gecede silah sesi: 1 ağır yaralı
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Körfez’de sessiz gecede silah sesi: 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 22.05.2025 23:31:56

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir kişi, evinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Çene altından vurulan adam hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 29 yaşındaki Eyüp A., evinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Olay, saat 21.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vakıf Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

İddiaya göre, Eyüp A.'nın evinden gelen sesler üzerine içeri giren yakınları, genç adamı çene altından vurulmuş şekilde kanlar içinde buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren aile üyeleri, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edilmesini sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Eyüp A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ciddiyetini koruyan Eyüp A., buradan Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eyüp A.'nın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayın intihar girişimi mi yoksa başka bir şüpheli durumdan mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri evde ve çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Olayın yaşandığı evde kriminal ekipler tarafından detaylı delil çalışması yapıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve elde edilecek bulgular doğrultusunda kamuoyuna açıklama yapılacağını bildirdi.

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