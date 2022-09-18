Köpekten kaçan motosikletli gence otomobil böyle çarptı: Kafasıyla arka camı patlattı

Kağıthane’de köpekten korkarak kaçtığı iddia edilen motosikletli kurye, otomobilin çarpması sonucu savrularak park halindeki bir araca çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, başıyla arka camı tuzla buz eden genç kurye yaralandı. Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aldığı sipariş yetiştirmek üzere motosikletine binen Berke K. (17) adrese doğru seyretmeye başladı. Bir süre sonra sokağa giren genç kuryeye iddiaya göre köpek havlamaya başladı. Köpekten korkarak yokuş aşağıya hızlanan gence, o esnada seyir halinde olan Adem Ali Ç. (34) idaresindeki otomobil çarptı. Kontrolden çıkan motosikletli genç savrularak başıyla park halindeki hafif ticari aracın arka camına çarptı. Kaza sonucu genç kurye başından yaralanırken, aracın camı ise tuzla buz oldu. Ayrıca kask takmadığı öğrenilen gencin birkaç saç teli de patlayan camda kaldı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.