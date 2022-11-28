Haberler Yaşam Videoları Köpeğin patisinin tetiğe dokunması sonucu vurularak ölen avcı toprağa verildi

Köpeğin patisinin tetiğe dokunması sonucu vurularak ölen avcı toprağa verildi

Köpeğin patisinin tetiğe dokunması sonucu vurularak ölen avcı toprağa verildi
28.11.2022 16:12

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:43
Başını demir parmaklığa...
Yaşam 01:31
İşçi servisinin çarptığı yaya...
Yaşam 00:35
Kendini sevdirmek isteyen...
Yaşam 01:02
Otomobilin çatısına asılan...
Yaşam 03:26
Bursa'da trafik kazası sonrası...
Yaşam 03:54
Gece yarısı panik! 4 tır...
Yaşam 01:16
Muğla'da feci kaza!
Yaşam 00:21
Ankara’da park halindeki araç...
Yaşam 00:32
Zabıta görevlisi kafası...
Yaşam 00:43
Otostop ile eve dönemeyen...
Yaşam 01:24
Soba bomba gibi böyle patladı
Yaşam 00:38
Konya'da acı olay!

Samsun'un Alaçam ilçesinde avda, köpeğin patisinin arkadaşının tüfeğinin tetiğine dokunması sonucu vurularak hayatını kaybeden genç, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaşıyla birlikte Kızlan Yaylası'na ava giden Özgür Gevrekoğlu (32), av merasını değiştirmek için araçlarının yanına geldiler. Burada arkadaşı K.G., Özgür Gevrekoğlu’nun köpeğini aracın bagajına koymak için eğilip kucağına alırken köpeğin patisi K.G’nin omuzundaki tüfeğin tetiğine dokunması sonucu ateş aldı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar yanında bulunan Özgür Gevrekoğlu’nun boynuna isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Özgür Gevrekoğlu, bugün Alaçam’ın Kışlakonak Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Olay sonrası gözaltına alınan arkadaşı K.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA