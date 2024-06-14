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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 10:30 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 10:30

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir dinlenme tesisi çıkan yangında alevlere teslim oldu

Yangın, saat 07.15 sıralarında Ereğli Konya Kara yolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tesiste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. İhbar üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangında, dinlenme tesisinde bulunan masa, sandalyeler yanarken, büyük çapta hasar meydana geldi. İş yeri çalışanları da yangından zarar görmeyen masa, sandalye ve malzemeleri çıkarttı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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