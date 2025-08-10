PODCAST CANLI YAYIN

Konya’da zincirleme çarpma gibi kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın çöp varili, ağaç ve elektrik direğine çarpması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki çöp variline, ardından ağaca ve elektrik direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Alanya ilçesinden Beyşehir istikametine ilerleyen Ü.G. yönetimindeki 07 NTJ 81 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, önce yol kenarındaki çöp variline, ardından ağaca ve son olarak arazideki elektrik direğine çarparak durabildi.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Ü.G. ile araçta yolcu olarak bulunan H.G., H.G., H.G. ve H.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 3 yaralı, ileri tedavi için Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

