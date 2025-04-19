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Konya’da traktör kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Konya’da traktör kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 19.04.2025 00:25:09 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 00:29:13

Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi’nde hareket halindeki traktörden düşen İbrahim U. hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden kaçtı, polis arama çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'nın Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Batıçay Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki bir traktörden düşen 14 yaşındaki İbrahim U. hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, İbrahim U.'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Traktörün sürücüsü, kazanın ardından olay yerinden traktörle birlikte kaçtı. Polis ekipleri, olay yerinde delil çalışmaları yaparken, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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