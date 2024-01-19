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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 12:23 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024, 12:44

Konya'da şüphe üzerine durdurulan şahsın çantasından 1 buçuk kilo uyuşturucu çıktı

Konya'da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin elinde bulunan bez çantadan 1 kilo 570 gram eroin çıktı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, narkotik ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesinde şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şahsın yapılan üst ve eşya aramasında, şahsın elinde bulunan bez çantada satışa hazır 153 parça halinde, 1 kilo 570 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 'Uyuşturucu satmak ve nakletmek' suçlarından emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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