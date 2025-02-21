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Konya’da sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada
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Konya'da sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 17:07 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 17:07

Konya'nın Meram ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu şahsı sokak ortasında tabancayla vuran saldırgan, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı şahsın hayati tehlikesi sürüyor. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da bir kişi husumetli olduğu şahsı sokak ortasında tabancasını peş peşe ateşleyerek vurdu. 5 kurşun isabet eden şahıs ağır yaralanırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.20 sıralarında merkez Meram ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde telefonla konuşarak yürüyen Mehmet A., bu sırada aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Hüseyin K. ile karşılaştı. Hüseyin K. yanında bulunan tabanca ile Mehmet A.'ya ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Mehmet A. ağır yaralandı. Hüseyin K. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Mehmet A.'nın yanına yaklaşan Hüseyin K. yanında bulunan tabanca ile ateş etmeye başlıyor. Şüpheli Hüseyin K. daha sonra olayı gerçekleştirdiği tabanca ile polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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