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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 00:52 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 01:09

Konya'da sokak ortasında drift atan ehliyetsiz sürücüye 28 bin 532 lira ceza!

Konya'da trafiğe açık sokakta drift atan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandasına 28 bin 532 lira idari ceza işlemi uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde otomobil sürücüsünün sokak içerisinde drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerde, sürücünün otomobili ile sokak ortasında drift attığı, daha sonra durarak bir kişiyle muhabbet ettiği görülüyor. Yaklaşık 15 saniye cadde ortasında drift atan sürücünün, daha sonra bulunduğu yerden ayrıldığı görülüyor. Görüntülerin haber yapılması ve sosyal medyada paylaşılmasından yola çıkan polis ekipleri, drift atan sürücünün H.A., olduğunu belirledi. Otomobil, polis ekipleri tarafından Selçuklu ilçesi Yunus Emre Caddesi'nde yakalanarak durdurdu. Polisin durdurduğu sürücü H.A.'nın (22) ehliyetinin olmadığı da tespit edildi. H.K.'ye 'Drift Yapmak ve Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak' suçlarından 28 bin 532 idari para cezası uygulandı. Drift yapılan araç ise sahibine teslim edildi.

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