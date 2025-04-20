Konya’da silahlı kavga: 17 yaşındaki genç yaralandı

Giriş Tarihi: 20.04.2025 22:06:46

Konya'nın Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Ravza Parkı'nda saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, H.V. (17) ve F.Ü. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı . Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü., parkın yanında çalıştığı iş yerinden silahını alarak H.V.'yi bacağından vurdu .

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı . Olayla ilgili tahkikat devam ediyor