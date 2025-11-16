Konya’da otomobil traktöre çarptı: 1’i ağır 2 yaralı!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Cadde ortasında çarpışma

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Konya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. yönetimindeki 42 B 3181 plakalı otomobil, H.K. idaresindeki 42 NK 265 plakalı traktör ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüler hastaneye kaldırıldı

Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan H.K., buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.