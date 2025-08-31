PODCAST CANLI YAYIN

Konya’da otomobil kontrolden çıktı: 7 kişi yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yoldan savrularak durdu. Kazada sürücü dahil 7 kişi yaralandı, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Hotamış Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Abdurrahman Cevade S. yönetimindeki 42 MA 2040 plakalı otomobil, D330-14 Hotamış kavşağında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yoldan çıkarak savrularak durabildi.

Kazada sürücü ile birlikte toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

