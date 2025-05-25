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Konya’da otomobil direğe böyle çarptı: 1 ölü
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Konya’da otomobil direğe böyle çarptı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 25.05.2025 11:45:03

Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Karapınar ilçesi Yassıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Üngör (49) idaresindeki 42 AHH 520 plakalı Opel marka otomobil yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle araçta ağır hasar oluşurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Fatih Üngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Üngör'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülülerde; otomobilin hızla beton direğe çarpması, çarpmanın etkisi ile direklerde bulunan tellerin parlaması yer alıyor.


Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


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