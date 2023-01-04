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Konya'da okul servisi zincirleme kazaya karıştı: 18'i öğrenci 19 yaralı

Konya'da okul servisi zincirleme kazaya karıştı: 18'i öğrenci 19 yaralı
04.01.2023 16:06

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Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Cahı Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet E., idaresindeki 20 AHL 23 plakalı tır, Ali İhsan Ö. idaresindeki 42 GAD 17 plakalı öğrenci servis minibüs ile Vahdettin B., idaresindeki 42 GR 214 plakalı tır ile çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüleri yara almazken, okul servisinde bulunan sürücü Ali İhsan Ö. ve 18 öğrenci yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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