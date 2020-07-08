Konya'da maskesiz yakalanan kişi ceza kesilince kendisini tokatladı

08.07.2020 16:04

Son dakika haberi... Yurt genelinde koronavirüs denetimleri devam ediyor. Konya'da, polisin denetimleri sırasında maske takmadığı için hakkında para cezası uygulanması için tutanak hazırlanan kişi, kendini tokatladı. Maskesini çenesinin altında bulunduran bir kişi ise, maskesini su içmek için indirdiğini öne sürdü.