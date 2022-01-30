Haberler Yaşam Videoları Konya'da köpekten kaçıp ağaca çıkan kediyi itfaiye kurtardı

Konya'da köpekten kaçıp ağaca çıkan kediyi itfaiye kurtardı

Konya'da köpekten kaçıp ağaca çıkan kediyi itfaiye kurtardı
30.01.2022 13:10

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:36
Yaban hayvanları unutulmadı...
Ana Sayfa 00:09
İhbara giden bekçiler...
Ana Sayfa 00:12
HDP'li Hasip Kaplan paylaştığı...
Ana Sayfa 00:23
Buzlanma nedeniyle minibüs yan...
Ana Sayfa 00:36
Polisin 'dur' ihtarına uymayan...
Ana Sayfa 00:44
İstanbul'da bıçaklı saldırı...
Ana Sayfa 00:22
Otoyolda alev alev yanan...
Ana Sayfa 02:02
CHP kulisleri hakkında çok...
Ana Sayfa 00:30
Destan 9. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 01:07
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:04
Yürek ısıtan görüntü!
Ana Sayfa 02:13
Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı...

Konya'da köpek saldırısına uğrayan ve çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından indirilerek sahibine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesinde köpek saldırısına uğrayan bir kedi, korkarak ağaca çıktı. Ağacın üst ve ince dallarında kalan kedi, sıfırın altında eksi 12 derece soğuk havada korkudan hareket etmeden beklemeye başladı. Kedinin sahibi ve komşuların tüm uğraşlarına rağmen ağaçtan inmeyen ve donma tehlikesi yaşayan kediyi indirmek için Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bahçe içindeki ağaca merdivenle tırmanarak kediyi kurtardı. Ağaçtan indirilen 'Era' isimli kedi sahibine teslim edildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA