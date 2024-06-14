SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 15:28 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 15:28

Konya’da kontrolden çıkan tır şarampole devrilerek yandı! Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Ali Kemal Erdoğan yönetimindeki 27 HG 152 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenler kısa sürede büyüyen alevlere müdahale edemedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan incelemeler sonunda tır sürücüsü Ali Kemal Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Demir yığını haline dönen tır, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Memduh Paşa Yalısı'ndaki 130 milyon liralık soygunda 6 aylık plan!
14.06.2024Cuma
Hac ibadeti nasıl yapılır?
14.06.2024Cuma
Muğla’da orman yangını
14.06.2024Cuma
Esenyurt'ta ev sahibi kiracı kavgası kamerada
14.06.2024Cuma
Dilan Polat'ın davasında yeni gelişme! Savcı tahliyesini istedi
14.06.2024Cuma
Bunlar da Var
İZLE I Survivor 2024 All Star şampiyonu Ogeday oldu! 02:08
Survivor 2024'ün kazananı belli oldu!
14.06.2024Cuma
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca hayatını kaybetti 05:01
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca hayatını kaybetti
14.06.2024Cuma
Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası! 01:24
Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası!
14.06.2024Cuma
İZLE I Gazzeli çocuk şehitlerin arasına konacakken elini oynattı! İşte o anlar... 00:45
Gazzeli çocuk şehitlerin arasına konacakken elini oynattı!
14.06.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA