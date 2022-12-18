Konya'da kayınbiraderine otomobille çarpıp ölümüne neden olan kadın tutuklandı

Konya'da bisikleti ile seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki Kamil Yanar'a husumetli olduğu yengesinin otomobille çarptığı ortaya çıktı. Şüpheli kadının kazadan sonra gittiği tamirciye "kaza yaptığımdan eşimin haberi yok. Otomobili bir gün için de tamir edin" dediği öğrenildi. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü 08.30 sıralarında Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletle seyir halinde olan Kamil Yanar’a plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kazada ağır yaralanan Kamil Yanar, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamil Yanar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.