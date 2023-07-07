Konya'da kavşakta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 15.45 sıralarında Konya-Ankara yolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Çalışkan (33) idaresindeki 42 BK 501 plakalı otomobil, kavşaktan Konya istikametine dönmek istediği sırada Ankara istikametine seyir halinde E.D.'nin kullandığı 06 DHU 268 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle E.D.'nin kullandığı otomobil takla atarak refüje savruldu ve alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede sürücülerden Osman Çalışkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer aracın sürücüsü ise alev alan araçtan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selçuklu Tıp Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası refüjde yanan otomobil ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza anı ise kavşak önünde bulunan bir un fabrikasının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 42 plakalı otomobilin kavşaktan dönüş yapmak istediği anda sol şeritten gelen otomobilin çarptığı, çarpan aracın takla atarak refüje çıktığı ve alev aldığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.