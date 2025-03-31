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Konya’da kardeş kavgası kanlı bitti: 10 yaşındaki çocuk ağabeyini bıçakladı
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Konya'da kardeş kavgası kanlı bitti: 10 yaşındaki çocuk ağabeyini bıçakladı

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2025 12:36

Konya’nın Karatay ilçesinde sabah saatlerinde iki kardeş arasında çıkan kavga kanlı bitti. 10 yaşındaki M.K., tartışma sırasında ağabeyi 12 yaşındaki H.K.’yı sırtından bıçakladı.

Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan küçük kardeş, eline geçirdiği bıçakla ağabeyini yaraladı. Olayın ardından aile üyeleri yaralı çocuğu çevrede bulunan özel bir sağlık kabinine götürdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan H.K., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 10 yaşındaki M.K. ise polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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