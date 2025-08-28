PODCAST CANLI YAYIN

Konya’da kafede kavga: 1 kişi bıçaklandı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı, şüpheli olay yerinde yakalandı.

KAFEDE KAVGA ÇIKTI
Olay, saat 21.15 sıralarında Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şefik Can Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle İ.D. ile İ.D. arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D., yanında bulunan bıçakla İ.D.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kavgada bıçak kullanan şüpheli, polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bunlar da Var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı
İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 24 kişi yakalandı
İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 24 kişi yakalandı
PKK’lı Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu
PKK’lı Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu
Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu!
Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle