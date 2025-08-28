Konya’da kafede kavga: 1 kişi bıçaklandı

KAFEDE KAVGA ÇIKTI

Olay, saat 21.15 sıralarında Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şefik Can Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle İ.D. ile İ.D. arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D., yanında bulunan bıçakla İ.D.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kavgada bıçak kullanan şüpheli, polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.