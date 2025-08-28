Konya’da kafede kavga: 1 kişi bıçaklandı
Konya’nın Selçuklu ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı, şüpheli olay yerinde yakalandı.
KAFEDE KAVGA ÇIKTI
Olay, saat 21.15 sıralarında Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Şefik Can Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle İ.D. ile İ.D. arasında tartışma çıktı.
BIÇAKLA YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine İ.D., yanında bulunan bıçakla İ.D.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kavgada bıçak kullanan şüpheli, polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.