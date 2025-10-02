PODCAST CANLI YAYIN
Konya’da işçi servisiyle çarpışan motosiklet alev aldı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde işçi servisiyle çarpışan motosiklet devrilerek alev aldı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralanırken, yangına akaryakıt istasyonu çalışanları müdahale etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde işçi servisiyle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet alev aldı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Isparta kara yolu çevre yolundaki kavşakta, bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. (18) idaresindeki 42 AZM 980 plakalı motosiklet, kavşakta karşı yönden gelen F.Ü. yönetimindeki 42 B 6090 plakalı işçi servisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet alev aldı.

Yangına ilk müdahaleyi akaryakıt istasyonu çalışanları yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Motosikletten savrulan sürücü O.S. ve arkasındaki T.S. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İçinde çok sayıda işçinin bulunduğu servis midibüsündekiler ise kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

