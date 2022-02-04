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Konya'da feci kaza yolcu otobüsüyle kamyonu böyle çarpıştı

Konya'da feci kaza yolcu otobüsüyle kamyonu böyle çarpıştı
04.02.2022 13:08

OTOMATİK OYNAT

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Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, saat 02.30 sıralarında Ereğli ilçesi Türkmen Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ş. idaresindeki 34 DVT 88 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Cahit E. idaresindeki 33 CUB 99 plakalı kamyon, kavşakta çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza otobüste bulunan ve yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ana yoldan gelen otobüs ile yola çıkan kamyonun çarpışması yer alıyor.

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