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Konya'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 3 ölü
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Konya'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 3 ölü

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 16:59 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 16:59

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Ankara karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden Konya'ya gelmekte olan Fahrettin Yavuz idaresindeki 34 TC 1138 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ekrem Taşkıran ve Müslüm Uzundere olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada aracının motorunun da yerinden fırladığı görüldü.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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