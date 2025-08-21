Konya’da evin bodrumunda tüp patladı: 2 yaralı

ATÖLYEDE OTURURKEN PATLAMA OLDU

Olay, saat 22.30 sıralarında Meram ilçesi Hatıp Mahallesi Refik Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin bodrum katındaki atölyede oturan Murat Ö. ve arkadaşı, henüz bilinmeyen nedenle patlayan tüpün etkisiyle yaralandı.

MAHALLE AYAĞA KALKTI

Şiddetli patlama sesi sonrası mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Patlama sonrası atölyede çıkan küçük çaplı yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yaralı 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, patlamanın kesin nedeni araştırılıyor.