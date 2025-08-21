Konya’da evin bodrumunda tüp patladı: 2 yaralı
Konya’nın Meram ilçesinde 2 katlı evin bodrumundaki atölyede tüp patlaması meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralanırken, çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ATÖLYEDE OTURURKEN PATLAMA OLDU
Olay, saat 22.30 sıralarında Meram ilçesi Hatıp Mahallesi Refik Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evin bodrum katındaki atölyede oturan Murat Ö. ve arkadaşı, henüz bilinmeyen nedenle patlayan tüpün etkisiyle yaralandı.
MAHALLE AYAĞA KALKTI
Şiddetli patlama sesi sonrası mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Patlama sonrası atölyede çıkan küçük çaplı yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yaralı 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, patlamanın kesin nedeni araştırılıyor.