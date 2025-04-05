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Konya’da çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğa acı veda
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Konya'da çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğa acı veda

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 19:11 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 19:11

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir markette çıkan yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Muhammed Kaan Örgün, memleketi Akşehir’de düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında defnedildi. Akşehir'de Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan bir markette dün akşam saatlerinde çıkan yangında market sahibinin 5 yaşındaki oğlu Muhammed Kaan Örgün hayatını kaybetti, biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden küçük çocuk için Akşehir’de Hasan Paşa İmaret Camii’nde ikindi namazını cenaze namazı kılındı. Küçük çocuğun cenaze namazına yoğun bir katılım olurken baba Alpay Örgün ve ağabeyi Batuhan Örgün tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından omuzlara alınan küçük çocuğun cenazesi, gözyaşları arasında Nasreddin Hoca Mezarlığı’nda defnedildi.

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