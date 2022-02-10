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Konya'da buzlanan yolda kayan tır kamerada

Konya'da buzlanan yolda kayan tır kamerada
10.02.2022 16:16

OTOMATİK OYNAT

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Konya’nın Seydişehir ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeni ile karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolunda seyir halindeyken birden kayarak yolu kapatan tır ise arkadan giden araçtaki araç kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Konya-Antalya yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ulaşım güçlükle sağlanıyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel Mevkiinde devam eden tipi nedeniyle bölge trafik ekipleri tarafından Marangozlar Kavşağında yapılan uygulama ile araçların zincir ve kar lastiği ile geçişine izin verilirken, tır ve çekicilerin ise geçişine izin verilmiyor. Ara ara şiddetini artıran tipi nedeni ile açılan karayolu yeniden trafiğe kapanırken yolda kalanların imdadına ise Kaymakamlık ve Kızılay yetişiyor. Yolda kalan vatandaşlara Kaymakam Deniz Pişkin ve Kızılay yetkilileri tarafından kumanya dağıtıldı. İlçedeki kar yağışı ve don nedeni ile okullarda bir gün süre ile tatil edildi.

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