Konya’da araç tamiratı kavgası: 3 yaralı

TAMİRAT TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak'ta saat 16.45 sıralarında meydana geldi. İş yeri sahibi Ö.U. ile müşteriler M.Ç. ve S.D. arasında araç tamiratının uzun sürmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar birbirine bıçakla saldırdı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada iş yeri sahibi Ö.U.'nun parmağı koparken, diğer 2 kişi darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri, kavga sonrası tarafları ayırarak olay yerinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.