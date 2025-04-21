Konya’da Akyokuş mevkiinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 21.04.2025 01:06:01 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 01:08:15

Konya'nın Selçuklu ilçesi Akyokuş mevkiinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, B.Y. (22) ve M.G. (23) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen şüpheliler arasında tartışma çıktı . Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y. karnından , M.G. ise bacağından bıçakla yaralandı .

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçtı . Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı . Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.