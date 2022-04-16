Konya’da acı olay! Üzerine televizyon düşen küçük Meral kurtarılamadı

Olay, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, çiftçilik yapan Ahmet El Hıdır'ın kızı Meral'in üzerine, evde oyun oynarken televizyon düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Meral'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Meral El Hıdır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.