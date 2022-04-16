RAMAZAN İMSAKİYE
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Konya’da acı olay! Üzerine televizyon düşen küçük Meral kurtarılamadı

Konya’da acı olay! Üzerine televizyon düşen küçük Meral kurtarılamadı
16.04.2022 17:51

OTOMATİK OYNAT

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Konya’nın Karatay ilçesinde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen Suriye uyruklu 3 yaşındaki Meral El Hıdır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte acı haberin detayları...

Yaşam Videoları

Olay, saat 12.00 sıralarında Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, çiftçilik yapan Ahmet El Hıdır'ın kızı Meral'in üzerine, evde oyun oynarken televizyon düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Meral'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Meral El Hıdır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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