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Konya'da 15 gündür haber alınamayan emekli polis memuru ölü bulundu

Konya'da 15 gündür haber alınamayan emekli polis memuru ölü bulundu
16.03.2023 00:10 - Son Güncelleme: 16.03.2023 00:26

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Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Piroğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 3 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan emekli polis memuru Adnan Yavuz’dan (60) haber alamayan oğlu Y.Y., babasının durumundan şüphelenmesi üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren Y.Y., babasını hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Adnan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adnan Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Adnan Yavuz'un ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

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