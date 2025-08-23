PODCAST CANLI YAYIN

Konya Doğanhisar’da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde otomobille çarpışan çekicinin dereye devrilmesi ve ardından çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

DOĞANHİSAR'DA FECİ KAZA: 3 ÖLÜ
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

ÇEKİCİ DEREYE DEVRİLİP ALEV ALDI
Kaza, Doğanhisar ilçesi Kuz Mahallesi Yeni Doğanhisar Caddesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki çekici, İsmail A. yönetimindeki 80 EL 838 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle çekici yol kenarındaki dereye devrilerek alev aldı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çekici sürücüsü Ahmet K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmail A. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

