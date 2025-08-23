Konya Doğanhisar’da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

DOĞANHİSAR'DA FECİ KAZA: 3 ÖLÜ

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

ÇEKİCİ DEREYE DEVRİLİP ALEV ALDI

Kaza, Doğanhisar ilçesi Kuz Mahallesi Yeni Doğanhisar Caddesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki çekici, İsmail A. yönetimindeki 80 EL 838 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle çekici yol kenarındaki dereye devrilerek alev aldı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çekici sürücüsü Ahmet K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmail A. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.