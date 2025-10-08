Konya'nın Beyşehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, müteahhit firmasına ait bir kamyon bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Feci kazada iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, 06 BYE 856 plakalı kamyon, sürücü Mustafa Topbaş (41) yönetiminde Beyşehir istikametine seyir halindeydi. Araç, Çetmi Mahallesi yakınlarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından devrilerek şarampole yuvarlandı.

Ekipler Seferber Oldu

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonun altında kalan sürücü Mustafa Topbaş ile araçta bulunan Murat Yılmaz (46), yapılan kontrollerde olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cansız Bedenler Vinç Yardımıyla Çıkarıldı

Kamyonun altında kalan iki kişinin cansız bedeni, aracın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından çıkarılabildi. Yaralı A.Y. (60) ise olay yerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazada yaşamını yitiren iki kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.