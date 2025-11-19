Konya Adana yolunda feci kaza: 3’ü çocuk 7 yaralı

Ereğli'de Konya-Adana kara yolu üzerinde meydana gelen kazada kamyonet ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kontrolsüz dönüş kazaya neden oldu

Kaza, saat 15.00 sıralarında Hortu Mahallesi mevkiinde yaşandı. Karapınar yönünden Ereğli istikametine seyreden A.A. yönetimindeki 59 AKB 213 plakalı SUV, karşı yönden gelen ve kontrolsüz şekilde dönüş yaparak önüne çıkan T.T. idaresindeki 42 EST 10 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın şiddetiyle SUV içindeki sürücü A.A. ile birlikte 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.