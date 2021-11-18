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Kontrolden çıkıp duvara çarptı, sıkıştığı yerden çıkarılınca ellerini açarak dua etti

Kontrolden çıkıp duvara çarptı, sıkıştığı yerden çıkarılınca ellerini açarak dua etti
18.11.2021 08:49
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Bağcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, evin duvarına çarparak durabildi. Panelvan aracın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonrasında güçlükle çıkarıldı. Sürücünün çıkarıldığı esnada ellerini açarak dua ettiği görüldü. Olay, saat 02.00'da Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüzyıl Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan Hüseyin Küçük idaresindeki 22 AB 899 plakalı panelvan araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü 45 dakika süren çalışmanın ardından çıkarıldı. Çarpmanın etkisiyle durabilen panelvan araçtaki yaralı sürücüyü gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı araç içinden 45 dakika süren çalışmanın ardından çıkarıldı.

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