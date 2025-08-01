Kontrolden çıkıp devrilen TIR alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden Salih E. (24) idaresindeki 63 AGC 624 plakalı araç yedek parçası ve motor yağı ile antifriz yüklü tır, kavşağa geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce rüfüje çıkıp aydınlatma direklerine çarptı.

Hurdaya dönen tır kaza sonrası yanmaya başlarken, tır kısa sürede adeta alev topuna döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.