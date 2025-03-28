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Kontrolden çıkarak savrulan otomobil ters döndü: 2 yaralı
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Kontrolden çıkarak savrulan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 21:46 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025 21:46

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobilin savrularak ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Oğuzeli havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 KV 521 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savruldu. Savrulan otomobil orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra ters döndü. Feci kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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