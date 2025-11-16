PODCAST CANLI YAYIN
Kontrolden çıkan sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan sebze yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Kaza, Osmaneli ilçesi Selçik köyü mülki sınırları içerisinde bulunan D-650 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya istikametine seyir halinde olan M.Y. (32) idaresindeki 34 MNC 258 plakalı sebze yüklü tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ardından şarampole devrildi. Dorsenin içerisindeki sebzelerin kasalarla çevreye saçıldığı kazada, tırın sürücüsü yaralandı. Yaralı tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü M.Y., ilk müdahalesinin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan yaralının, tedavisinin tamamlanması sonrası ileri tetkikleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

