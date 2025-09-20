Kontrolden çıkan otomobil zeytin tarlasına girdi: 1 yaralı

Kilis Öncüpınar Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü zeytin tarlasına girerek yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Öncüpınar Mahallesi’nde meydana geldi. 06 YE 373 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle yol kenarındaki zeytin tarlasına girdi. Kazada sürücü C.C. yaralandı. Zeytin tarlasına giren araç, çekici ve çevredeki vatandaşların yardımıyla güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.