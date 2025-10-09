PODCAST CANLI YAYIN
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ağır yaralı

Adıyaman-Kahta Karayolu Samsat yol ayrımında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

