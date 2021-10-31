Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu

Karabük-Kastamonu karayolunda sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil yoldan çıkıp takla atarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçtan fırlayan 1 kişi de yaralandı. Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Çıraklar Köyü mevkiinde meydana geldi. Adil Düzgün (52) idaresindeki 16 ACG 160 plakalı otomobil Kastamonu’dan Karabük istikametine seyir halindeyken kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp taklalar atarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada otomobilin altında kalan sürücü olay yerinde feci şekilde can verdi. Yolcu olarak bulunan Mustafa Özen (34) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.