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Kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklarda asılı kaldı tır ise yoldan çıktı

Kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklarda asılı kaldı tır ise yoldan çıktı
16.03.2022 12:46

OTOMATİK OYNAT

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Van’da etkili olan kar yağışından dolayı kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklarda asılı kalırken, tır ise yoldan çıktı. Alınan bilgilere göre ilk kaza, İpekyolu Caddesi üzerindeki Çatak Durağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 EV 947 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle kontrolden çıktı. Hızını alamayan otomobil refüjdeki demir korkuluklarda asılı kalırken, sürücüsü ise olayda yara almadan kurtuldu. İkinci kaza ise Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir tır, yolun kaygan olmasından dolayı yoldan çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği her iki kazada yaralanan olmazken, sürücülerin kar yağışından dolayı trafikte daha dikkatli seyretmeleri uyarısı yapıldı.

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