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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 00:42 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025 00:48

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi İtfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, Kovancılar itfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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