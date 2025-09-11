Kontrolden çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde pazardan dönen çiftin bulunduğu kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada sürücü Şinasi Sezgin ile eşi Emine Sezgin yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Tepeören Mahallesi İstanbulpark Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 PM 207 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Şinasi Sezgin, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçtaki sürücü ile eşi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AYEDAŞ ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan çift, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şinasi ve Emine Sezgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AYEDAŞ ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.